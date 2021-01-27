المالية البرلمانية لـ / نينا/ :الموازنة ستقر منتصف الاسبوع المقبل بعجر مالي يقدر بـ 30 - 35 ترليون دينار

2021/01/27 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة المالية البرلمانية ان التصويت على الموازنة سيكون منتصف الاسبوع المقبل بعجر مالي يقدر بـ 30 - 35 ترليون دينار ".وقال عضو اللجنة جمال كوجر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان المناقشات ما زالت مستمرة بشأن بعض فقرات قانون الموازنة ومنها استقطاعات رواتب الموظفين ، حيث يوجد ثلاثة مقترحات بهذا الشأن تتعلق بحذف هذه الفقرة واستبدال الاستقطاعات بفرض ضريبة على الراتب ، وتحديد المشمولين فيها مع عدم شمول الفئات التي رواتبهم قليلة ".واكد انه بعد قيام اللجنة المالية برفع سعر البرميل وحذف المبالغ غير المهمة من بعض فقرات الموازنة ، انخفض العجز المالي في الموازنة وسيصل بحدود 30 - 35 ترليون دينار "./انتهى9

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