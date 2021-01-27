ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية

2021/01/27 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي وسجلت الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، أدنى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بكورونا ، مما عزز الآمال في حدوث انتعاش للطلب على النفط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 56.88 دولارا للبرميل ، مما زاد من مكاسب طفيفة يوم الثلاثاء.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا أو 0.49٪ إلى 52.87 دولارًا للبرميل.وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، تراجعت 5.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني.ومع ذلك ، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.1 ملايين برميل ، وهو ما يزيد كثيرًا عن المتوقع.وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الوقود المقطر ، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، ارتفعت 1.4 مليون برميل ، مقارنة بتوقعات سحب 361 ألف برميل وانخفضت عمليات التكرير بمقدار 76 ألف برميل يوميًا.ومع ذلك ، كانت الأسعار مدعومة بتخفيف المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في السفر خلال العام القمري الجديد في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، حيث يبدو أن عدد حالات كورونا في انخفاض.وأظهرت بيانات رسمية 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء ، وهو أدنى ارتفاع يومي منذ 11 كانون الثاني./انتهى8

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