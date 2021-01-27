مطار إسطنبول الأول أوروبيا

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر تقرير حركة الطيران الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “EUROCONTROL” أن مطار إسطنبول احتل المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية بمتوسط 484 رحلة يومية بين 18 و 24 كانون الثاني.

كما تفوقت الخطوط الجوية التركية “THY” على بقية الشركات الأوروبية بمتوسط 596 رحلة يومية في نفس الفترة.

و قد وصل مطار إسطنبول لأعلى رقم في رحلاته اليومية يوم الجمعة من خلال 564 رحلة، ليأتي بعده مطار شارل ديغول الفرنسي ثم مطار شيفول الهولندي وفرانكفورت الألماني.

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