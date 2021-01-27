الكشف عن تفاصيل الهزة الأرضية في دهوك

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء في ناحية سميل بمحافظة دهوك.

وقالت الهيأة في بيان، أن “الهزة سجلت في تمام الساعة 7:50:40 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة في محافظة دهوك قرب ناحية سميل”.

واضافت، أنه “تم الشعور بها من قبل المواطنين”، داعية “المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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