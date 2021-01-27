هزة ارضية تضرب محافظة دهوك

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن وقوع هزة ارضية، صباح اليوم الاربعاء، في محافظة دهوك.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية في بيان: ان الهزة الارضية سُجلت في تمام الساعة 7:50 من صباح اليوم وقد بلغت قوتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.

واضاف البيان: ان الهزة الارضية كانت تبعد 7كم عن مدينة دهوك وبعمق 21كم، دون الاشارة الى وقوع اية خسائر.

PUKmedia ترجمة

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