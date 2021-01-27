واشنطن تراجع قرار سحب قواتها من العراق

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن مراجعة قرار سحب قوات بلاده من العراق وافغانستان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن مصادر في البنتاغون اليوم الاربعاء ان اوستن "ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين".

وأضافت الصحيفة، إن "قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي من منطقتين أساسيتين بسرعة الشهر الماضي، دفع الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان".

ونقلت الصحيفة عن جون كيربي المتحدث باسم وزير الدفاع، إن "المسؤولين لم يصدروا قرارا رسميا بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين"، مشيرا الى أن "أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومتين العراقية والافغانية، ولم يحدد الشخص الذي سيتولى مسؤولية المراجعة أو موعد إنهائها".

PUKmedia / وكالات

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