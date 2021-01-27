فيتامين بي 12 أبرزها خفقان القلب…أعراض نقص فيتامين “ب12”

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشفت صحيفة “إكسبريس” عن بعض أعراض نقص فيتامين B12، وعلى رأسها خفقان القلب.وقالت الصحيفة إن نقص فيتامين B12 يتسبب في العديد من المشكلات الصحية التي قد تكون خطيرة إذا تركت من دون علاج.وبجانب خفقان القلب، أشارت الصحيفة إلى أن نقص فيتامين B12 له علامات أخرى مثل: التعب، والخمول، والشعور بالإغماء، وطنين الأذن، وفقدان الشهية وفقدان الوزن.كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين ينتابهم الصداع وشحوب الجلد وضيق التنفس.وذكرت الصحيفة أن من العلامات الأخرى على نقص الفيتامين، تراجع القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم، بجانب اضطراب حاسة التذوق وضعف العضلات والإسهال.ومن المفيد أن يكون الأشخاص على دراية بعلامات التحذير من نقص فيتامين B12 حتى يتمكنوا من تنبيه الطبيب وان السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12 هو حالة تسمى فقر الدم الخبيث.انتهى 25

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