2021/01/27 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ازدياد نسبة الفقر

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

127 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت مديرية التخطيط في المثنى، الأربعاء، أن المحافظة ما زالت تتصدر نسب الفقر الاعلى بين المحافظات العراقية للعام الحالي 2021.

وقال مدير التخطيط قابل حمود، في تصريح خاص لموقع NRTعربية، اليوم، 27 كانون الثاني 2021، ان" المثنى لازالت في العام 2021 تتصدر المحافظات العراقية في نسب الفقر الاعلى في البلاد"، مبينا ان هذا المعيار كان وفق لمسح ميداني اجرته وزارة التخطيط العراقية.

واضاف، ان" الاحصائيات الرسمية كشفت الرقم الدقيق وهو ان نسبة 52‎% من سكان المحافظة تحت خط الفقر والحرمان".

واوضح ان" نسب البطالة شكلت 13‎% بين صفوف الشباب، فيما يسكن 15‎% من أهالي المحافظة العشوائيات".

وأشار إلى ان "هذه النسب تحتاج الى تركيز كبير وبذل إستراتيجيات لانقاذ المحافظة من واقعها المزري".

وكانت وزارة التخطيط أفادت في وقت سابق، ان قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء، وقد أظهر مسح لنسب الفقر قبل عامين، أن محافظة المثنى التي تعد ثاني أكبر محافظة في البلاد، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المئة، والتي تليها الديوانية 48 في المئة وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير تخطيط المثنى لـ NRT: المحافظة ما زالت الأولى على مستوى العراق في نسب الفقر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير تخطيط المثنى لـ NRT: المحافظة ما زالت الأولى على مستوى العراق في نسب الفقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).