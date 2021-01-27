كورونا.. “مودرنا” تعلن فعالية لقاحها مع السلالة المتحورة

2021/01/27 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ طبأعلنت شركات أميركية وفرنسية أنها أوقفت تطوير لقاحين مضادين لفيروس كورونا، فيما قررت وزارة الصحة الألمانية ترخيص علاج تجريبي لكورونا تلقاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.وقالت شركة “ميرك” (Merck) لصناعات الأدوية الأميركية إنها “أوقفت تطوير لقاحين مضادين لفيروس كورونا، وإنها ستركز اختباراتها على علاجات للإصابة بالفيروس عوضا عن اللقاحات”.وأضافت الشركة أن اختباراتها المبكرة …

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