2021/01/27 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية زبيدة جلال سبل التعاون الثنائي في مجال التصنيع العسكري والسياحة الدينية وقضايا أخرى مشتركة.وقالت وزارة الخارجية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “زير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال يوم الثلاثاء 26/1/2021 في مبنى وزارة الخارجيّة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية سبل التعاون الثنائي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية سبل التعاون الثنائي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).