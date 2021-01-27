العراق والكويت.. ديربي خليجي بنكهة ودية

2021/01/27 | 11:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تتجة أنظار الجماهير العراقية والخليجية إلى ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة الفيحاء، الذي سيحتضن اللقاء التاريخي الودّي بين منتخب أُسود الرافدين وشقيقه الأزرق الكويتي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، في اطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

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