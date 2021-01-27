البرلمان يرفض التصويت على استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين

2021/01/27 | 11:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف مجلس النواب، الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن قانون الموازنة العامة للبلاد.

وقال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، حازم الخالدي، إنّ "مجلس النواب واللجان المعنية بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيبقيان على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا، لكن لن نصوت على أي استقطاع من رواتب الموظفين".

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وأضاف، في تصريح، أنّ "الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث، ويفترض أن تزيد على 250 ألف درجة وظيفية"، مبينًا أنّ "تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي أنّ يتم وفق المسار القانوني، وهو إما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم أو إيكال تصنيف وتوزيع الوظائف إلى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة".

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، أنّ "اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولاراً واحتسابه وفق السعر المحدد".

وأشار كوجر، إلى أنّ "هذا التوجه برفع أسعار النفط واحتسابها بالموازنة؛ سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليونات دينار ويخفض نسبة العجز المالي في قانون الموازنة".

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