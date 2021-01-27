متنبئ جوي: منخفض يحمل الأمطار نحو العراق

2021/01/27 | 11:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تشير التوقعات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى أجواء شبه مستقرة في البلاد، تذهب باتجاه فرص لهطول الأمطار في بعض مناطق العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال الراصد الجوي، نائل العلي، في ايضاح إن “مرتفعا جويا سيؤثر على البلاد، مسببا أجواء باردة ليلا، ومعتدلة نوعا ما نهارا، مستقرة في عموم البلاد”.وأشار العلي الى أن “درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال اليوم الأربعاء كما يلي: المنطقة الشمالية… 12 إلى 18 المنطقة الوسطى.. 18 إلى 23 المنطقة الجنوبية..24 إلى 25 المنطقة الغربية.. 17 إلى 18 وأضاف أن “الرياح خلال النهار ستكون جنوبية شرقية في المنطقتين الوسطى والجنوبية والشمالية، وجنوبية شرقية معتدلة […]

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