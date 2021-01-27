الكشف عن نتائج جديدة حول مباحثات وفد الاقليم في بغداد

2021/01/27 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …كشف هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان، الاربعاء، عن نتائج جديدة حول مباحاثات وفد حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي، ان” الوفد وخلال اجتماعته مع اللجنة المالية لم يؤشر مشاكل كثيرة على المادة العاشرة من مسودة مشروع القانون ولكن الخلاف ينصب على المادة 11 المتعلقة بتسليم النفط “.

واشار الى ان”اقليم كردستان يدعم مسودة مشروع قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب”.

ولفت هورامي الى ان “هناك محاولات في مجلس النواب لاجراء تعديلات على مسودة القانون لذلك توجه وفد الاقليم الى بغداد”.

واكد ان”اعضاء وفد حكومة الاقليم اعلنوا امس انه لم تعد توجد اية حجة للحكومة الاتحادية ومجلس النواب في عدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة”.

واشار الى ان “الاقليم اما يسلم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة سومو او يرسل جزءا من الايرادات المتحققة من بيعه للخام “.انتهى/25

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