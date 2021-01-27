تخصيص 200 مليار دينار لنينوى ومحافظها يعلن إكمال ’’مطار الموصل’’ هذا العام

2021/01/27 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، تخصيص 200 مليار دينار لموازنة المحافظة، فيما أعلن أن مطار الموصل سيكتمل خلال العام الجاري.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، عقده في ديوان المحافظة، إن "موازنة المحافظة قد أُقرت بمبلغ 200 مليار دينار وهي قابلة للزيادة لتصل الى ضعف المبلغ المذكور".

وأضاف، أنه "تم توقيع عقد اعادة تأهيل الجسر الرابع والخامس وتأهيل طريق موصل - بغداد بالإضافة لتوقيع عقد اعادة اعمار مطار الموصل حيث سيباشر الفريق الفني بالعمل في المشروع خلال الايام القادمة على ان يتم انجازه في هذا العام".

وأوضح الجبوري، أن "مبلغ الـ 20 مليار دينار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي هو لوزارة التخطيط وتم استرداده من محافظة صلاح الدين ضمن موازنة نينوى".

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