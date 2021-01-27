"على صلة بانفجار مرفأ بيروت".. محامون لبنانيون يسعون لوقف تصفية شركة بريطانية

2021/01/27 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.

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