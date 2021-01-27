صالح يكشف عن آلية استحصال القروض من صندوق النقد الدولي

2021/01/27 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، عن آلية استحصال القروض من صندوق النقد الدولي.وقال صالح في تصريح صحفي، أن “جزءاً من القرض الذي يحصل عليه العراق من صندوق النقد الدولي يسمى بوسيلة التمويل المتسارع، لافتاً إلى أن” الصندوق عندما يرى أي بلد عنده عجز كبير في الحساب الجاري […]

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