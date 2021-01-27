2021/01/27 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن ايران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل الكيان الإسرائيلي.وقال روانجي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للأمم المتحدة: “إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة”.وشدد المسؤول على أن تهديدات إسرائيل ترمي للتستر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة، مبينا أن “ إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات إسرائيلية”.وأشار إلى أن “الخداع عنصر أساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي”، مؤكدا أن “ إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي”.وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ، رداً على تخرصات ممثل الكيان الصهيوني ، إن هذا الكيان لم يفوت فرصة ولم يدخر جهدا طيلة السنوات الخمس الماضية لتدمير الاتفاق النووي، موضحا ان على مجلس الامن توخي الحذر ازاء سوء نوايا الكيان الصهيوني ونشره الاكاذيب.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).