الصحة النيابية تعلن حصول العراق على ثلّاجات خزن لقاح كورونا

2021/01/27 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع- نور الزيدي

أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، اليوم الأربعاء، أن كمية لقاح كورونا المتعاقد عليها تقدر بنسبة 20٪؜ من سكان العراق، فيما أشار الى حصول العراق على الثلاجات الخاصة بخزن اللقاح.

وقال العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الاربعاء،إن "وزارة الصحة اجرت الكثير من الاتصالات والمتابعة بشأن لقاح كورونا، حيث دخلت باتفاقية گابيس لضمان حصول العراق على اللقاح"، مبيناً أنه "بعد عدة مباحثات مع الشركات المنتجة لهذا اللقاح كانت هناك بعض الاتفاقات مع شركة فايزر وشركات اخرى".

واضاف أن "الكمية التي ستصل الى العراق خلال الربع الأول من سنة2021، تقدر بنسبة 20٪؜ من السكان"، مشيراً إلى أن "كميات أخرى سوف تصل تباعاً".

وتابع "نحن بانتظار أن تصل الوجبة الأولى من الكمية والتي تقدر بـ16 مليون جرعة والتي تكفي لـ8 ملايين مواطن"، موضحاً أن "الفئات المشمولة بجرعة اللقاح هي الكوادر الطبية وكبار السن وكذلك فيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة".

وأكد العميري أن "العراق سيتواصل مع الشركات المنتجة من اجل تجهيزه بكميات أكبر للوصول الى أعلى نسبة لقاح مقارنة مع اعداد سكان العراق"، لافتاً الى ان "الوجبة الاولى التي تم التعاقد عليها هي كافية نوعاً ما".

وبين عضو لجنة الصحة والبيئة "في ما يخص مسألة خزن اللقاح فقد حصلت وزارة الصحة على ما نحتاجه من ثلاجات لخزن هذه اللقاحات"، مضيفاً أن "لقاح فايزر يحتاج لدرجة حرارة منخفصة جداً من اجل الخزن، وتم التوصل مع الشركات المنتجة لهذه الثلاجات والمخازن الخاصة باللقاح".

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