2021/01/27 | 11:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 27 يناير 2021 | 11:01 صباحاً

| عدد القراءات : 10

اللجنة المالية تكشف عن فقرة بموازنة 2021 توفر لخزينة الدولة 5 تريليونات دينار

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عن فقرة بموازنة 2021 توفر لخزينة الدولة 5 تريليونات دينار.



وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، بحسب الإعلام الحكومي، إن "اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولارا واحتسابه وفق السعر المحدد".



وبين كوجر، أن "هذا التوجه برفع أسعار النفط واحتسابها بالموازنة؛ سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليونات دينار".



وأضاف، أن "هذا أيضا ساهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تكشف عن فقرة بموازنة 2021 توفر لخزينة الدولة 5 تريليونات دينار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تكشف عن فقرة بموازنة 2021 توفر لخزينة الدولة 5 تريليونات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).