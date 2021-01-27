توضيح من محافظ نينوى حول قصة الـ 20 مليار دينار

2021/01/27 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، إقرار موازنة نينوى بـ200 مليار دينار.

وقال الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2021) إن "موازنة المحافظة قد أُقرت بمبلغ 200 مليار دينار وهي قابلة للزيادة لتصل إلى ضعف المبلغ المذكور".

وأضاف، "تم توقيع عقد إعادة تأهيل الجسر الرابع والخامس وتأهيل طريق موصل بغداد بالإضافة لتوقيع عقد إعادة أعمار مطار الموصل حيث سيباشر الفريق الفني بالعمل في المشروع خلال الايام القادمة على أن يتم انجازه في هذا العام ".

وأوضح الجبوري، أن "مبلغ الـ 20 مليار دينار قد أستعيد من تخصيصات محافظة صلاح الدين في موازنة 2021"، في تعليق على وثائق متداولة كشفت عن مناقلة المبلغ من تخصيصات محافظة نينوى لصالح إدارة محافظة صلاح الدين.

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