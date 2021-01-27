2021/01/27 | 11:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية رقم (38) اليوم الاربعاء والتي سيتضمن جدول اعمال الجلسة عدد من الفقرات ابرزها استجواب محافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ(7sky) نسخة منه، إن “جدول اعمال الجلسة سيتضمن ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية فضلا عن التصويت على مشروع الناجيات الايزيديات بالاضافة الى مواضيع اخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يستعد لإستجواب محافظ البنك المركزي اليوم 7 SKY TV.

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