الحشد الشعبي ينقذ سائقاً من الموت في نينوى

2021/01/27 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، سائقاً من الموت في محافظة نينوى.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، انقذت سائقا خطف من قبل مجهولين قرب قرية خرابة الجحش جنوب غرب نينوى".وأضاف البيان، أن "السائق كان مصابا بطعنات، نقل على أثرها الى مستشفى تلعفر، وعثرت القوة على سيارته".

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