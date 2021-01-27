نينوى: نحتاج إلى وجود الحشد الشعبي لمسك محيط الموصل

2021/01/27 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت محافظة نينوى، الأربعاء، حاجتها لوجود قوات الحشد الشعبي من اجل مسك محيط الموصل الى جانب قوات الجيش، فيما أكدت أن المعني بمسألة التواجد التركي هو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “محافظة نينوى تحتاج الى وجود الحشد الشعبي مع الجيش لمسك محيط الموصل”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة ودوره واضح في مجال الأمن”.وأضاف الجبوري، أن “الحديث السياسي عن إمكانيات تنظيم داعش الاجرامي ليس صحيحا”.من جانب آخر أكد محافظ نينوى أن “المعني بالتواجد التركي في نينوى هو الكاظمي”، رافضا “تهديد اردوغان بادخال الجيش التركي الى سنجار”.



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