عالية نصيف تطالب وزير الداخلية بوقف تجاوزات وفساد مسؤول كبير في الوزار

2021/01/27 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف السيد وزير

الداخلية المشهود له بالنزاهة والحرص

والمهنية في عمله، الى وقف تجاوزات

مسؤول كبير في الوزارة يقوم ببيع

المناصب في قواطع النجدة والمرور

ومراكز الشرطة ودوائر تابعة له اد

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