2021/01/27 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار رئيس مجلس الوزراء عبد

الحسين هنين، وزارة الكهرباء الى

الاستعداد لفصل الصيف من الان.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، أن

"مستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الحسين

هنين، عقد في محطة توليد كهرباء الق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يدعو الكهرباء الى الاستعداد لفصل الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يدعو الكهرباء الى الاستعداد لفصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).