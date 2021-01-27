الحشد الشعبي ينقذ سائقاً من الموت في نينوى (صورة)

2021/01/27 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت قوات الحشد الشعبي، اليوم

الأربعاء، سائقاً من الموت في محافظة

نينوى.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن

"قوة من اللواء 53 ب‍الحشد الشعبي، انقذت

سائقا خطف من قبل

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