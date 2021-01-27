وزارة الثقافة تطلق مشروع تأهيل وترميم البيوت التراثية بالبصرة

2021/01/27 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم عن بدء العمل بمشروع تأهيل وترميم البيوت التراثية التابعة للهيئة العامة للآثار والتراث ضمن مشروع إحياء المدينة القديمة بالبصرة.وقال خلال جولته بالمدينة القديمة بمحافظة البصرة : إنَّ هذه الأعمال ستكون تحت إشراف اليونسكو، والهيئة العامة للآثار والتراث وبمنحةٍ من الاتحاد الأوربي، مبيناً أنَّ العمل يشمل خمسة بيوت تراثية، ومقطعاً من نهر العشار كمرحلةٍ أولى.ويجري العمل على صيانة وتأهيل خمسة بيوت تراثية بالمدينة القديمة بالبصرة منها : بيت (عبد اللطيف منديل) الذي تشغله جمعية الفنانين التشكيليين حالياً، وبيت (عبد السلام المناصر) مقر اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة فضلاً عن بيوتٍ وشواخص تراثية أخرى.وشملت الزيارة، قصر الشيخ خزعل الذي يشغله قصر الثقافة والفنون في البصرة للاطلاع على الأعمال الفنية في المحافظة، وزيارة مقر مفتشية آثار وتراث البصرة (القنصلية اليونانية) سابقاً، كما جرى إلقاء نظرة على الأعمال الحاصلة ببناء مقر المفتشية الجديد الذي ستحول بنايتهم التراثية القديمة إلى متحف يحمل جمال الفلكلور البصري على غرار المتحف البغدادي./انتهى9

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