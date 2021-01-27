روحاني: سنلتزم بالاتفاق النووي بعد ساعة واحدة من تنفيذ الدول الأوروبية لوعودها

2021/01/27 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن استعداد طهران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، بعد ساعة واحدة من عودة الدول الأوروبية للالتزام بتعهداتها.وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، ان “وعد الأوروبيون ولم يفوا بوعودهم… عودوا إلى تعهداتكم وبعد ساعة من عودتكم سوف نعود إلى تعهداتنا”.وأضاف أنه “لا يحق للدول الأوروبية مطالبتنا بشيء بعدما فشلت في الالتزام بتعهداتها وتنفيذ وعودها”.وتابع “باستثناء عدد قليل من البلدان الصغيرة، الجميع يطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، لقد صبرنا وكان صبرنا جميلا”.يذكر أن وزيرالخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان قد دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمبادرة […]

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