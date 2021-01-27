نائب: الوفد المفاوض اكد التزامه ببنود الموازنة الاتحادية

2021/01/27 | 11:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان باجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اجتماعات اللجنة المالية مستمرة لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع وفد حكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان اعضاء اللجنة المالية طلبوا بعض المعلومات عن الواردات النفطية وغير النفطية في اقليم كوردستان حيث قدم الوفد المفاوض جميع تلك المعلومات الى اللجنة المالية وقام بالرد على اسئلة اعضاء اللجنة.

واوضح: ان هناك مقترحات متبادلة مقدمة من وفد اقليم كوردستان واللجنة المالية والاوضاع ليست سلبية بل ايجابية ونامل التوصل الى اتفاق وتفاهم مشترك لانهاء الملفات المالية العالقة.

وشدد النائب شيروان ميرزا على ان وفد اقليم كوردستان اكد خلال الاجتماع التزامه بالبنود الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون الموازنة، حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.

وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.

PUKmedia خاص

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