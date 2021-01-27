المستشار المالي للكاظمي يكشف آلية استحصال القروض من صندوق النقد الدولي

2021/01/27 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

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مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، عن آلية استحصال القروض من صندوق النقد الدولي.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 27 كانون الثاني 2021، إن" جزءا من القرض الذي يحصل عليه العراق من صندوق النقد الدولي يسمى بوسيلة التمويل المتسارع"، مبينا ان "الصندوق عندما يرى أي بلد عنده عجز كبير في الحساب الجاري بميزان المدفوعات يقوم بتقديم قرض ميسر".

وأضاف، أن "القروض التي سيحصل عليها العراق كانت بقيمة ملياري دولار، وتوجد أربعة مليارات أخرى، وهذه القروض تأتي لإصلاح الاقتصاد العراقي".

واوضح ان "الورقة البيضاء تنسجم مع اي برنامج اصلاحي فهذا يعتمد على الأموال التي تأتي من صندوق النقد الدولي، وهذه الأموال تسمى تحوطية أي ان العراق عندما يحتاج يسحب منها على قدر حاجته".

وأشار صالح، الى أن "العراق أجرى مع صندوق النقد الدولي حوالي خمس اتفاقيات بعد عام 2003، ثلاث منها استعداد ائتماني وواحدة ما بعد الصراعات وأخرى تسمى استاف مونيتر"، مبينا أنها كانت "اتفاقات ناجحة".

وختم بالقول ان "هناك تعاونا مستمرا بين العراق وصندوق النقد الدولي، حيث إن العراق يعد بلدا مؤسسا للصندوق منذ عام 1945 وهو عضو فاعل ومهم في منطقة الشرق الاوسط".

ر.إ

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