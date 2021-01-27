النفط العراقية توقع مذكرة تفاهم مع توتال الفرنسية لتطوير قطاع الطاقة

2021/01/27 | 11:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية؛ تتضمن محاور عديدة لمشاريع واعدة.وأكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، وفقا لبيان للوزارة، حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية؛ لتطوير قطاع النفط …

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