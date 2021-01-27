بين 200 و 400 مليار حصة نينوى بموازنة 2021

2021/01/27 | 11:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاربعاء، عن إقرار حصة المحافظة بـ200 مليار دينار ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة، إن “موازنة المحافظة قد أُقرت بمبلغ 200 مليار دينار وهي قابلة للزيادة لتصل الى ضعف المبلغ المذكور”.

وأشار إلى “توقيع عقد اعادة تاهيل الجسر الرابع والخامس وتاهيل طريق موصل – بغداد بالاضافة لتوقيع عقد اعادة اعمار مطار الموصل حيث سيباشر الفريق الفني بالعمل في المشروع خلال الايام القادمة على ان يتم انجازه في هذا العام”.

وأوضح الجبوري بخصوص الـ٢٠ مليار دينار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن “هذا المبلغ هو لوزارة التخطيط وتم أسترداده من محافظة صلاح الدين ضمن موازنة نينوى”.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية عقدت قبل أيام اجتماعاً مع المحافظين لمناقشة تخصيصات محافظاتهم المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

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