2021/01/27 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاربعاء ، عن استضافة قادة أمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية للوقوف على اسباب الخروقات الأمنية في بغداد وصلاح الدين وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء الاسبوع المقبل .وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ستسضيف اليوم قائد عمليات بغداد ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني في محافظة بغداد”.وأضاف الزيادي، ان “الاستضافة تأتي ضمن سياق بحث الخروقات الأمنية في بغداد وصلاح الدين وتشخيص مكامن الخلل”، مبينا أن “اللجنة ستقدم تقريرها النهائي الى رئيس الوزراء الاسبوع المقبل”.ولفت الزيادي وهو رئيس تحالف سائرون في محافظة البصرة إلى أن “التقرير الذي سيقدم يتضمن من هي الجهة المقصرة في اداء واجبها الأمني”.وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت، أمس الثلاثاء ، عن استضافة 7 من القادة الآمنين الكبار لمناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة في بغداد وصلاح الدين.



انتهى/ 25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف قادة امنين كبار اليوم وتوصيات للكاظمي الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف قادة امنين كبار اليوم وتوصيات للكاظمي الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).