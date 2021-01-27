2021/01/27 | 11:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، اليوم الأربعاء، موعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن كميتها تقدر بنسبة 20٪ من سكان العراق.وقال العميري في تصريح صحفي، إن “وزارة الصحة اجرت الكثير من الاتصالات والمتابعة بشأن لقاح كورونا، حيث دخلت باتفاقية گابيس لضمان حصول العراق على اللقاح”، مبيناً أنه “بعد عدة مباحثات مع الشركات المنتجة لهذا اللقاح كانت هناك بعض الاتفاقات مع شركة فايزر وشركات اخرى”.وأضاف أن “الكمية التي ستصل الى العراق خلال الربع الأول من سنة2021، تقدر بنسبة 20٪؜ من السكان”، مشيراً إلى أن “كميات أخرى سوف تصل تباعاً”.وتابع “نحن بانتظار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تعلن موعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا وتؤكد: حصلنا على الثلاجات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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