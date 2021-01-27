الزراعة تعلن تخصيص 10 ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات

2021/01/27 | 11:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوزع اليوم الأربعاء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، تخصيص عشرة ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات.

وقال الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم سيوزعان اليوم الأربعاء منحة نقدية بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم ومساعدة فلاحي محافظات ذي قار والبصرة وميسان".

وأوضح أن "المنحة تأتي ضمن الجهود الدولية لدعم الفلاحين والمزارعين ولتحفيز القطاع الزراعي فضلًا عن تطوير الستراتيجيات والسياسات الزراعية على المدى الطويل".

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