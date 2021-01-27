تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في اسواق العراق اليوم الاربعاء

2021/01/27 | 11:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأربعاء في أسواق تبديل العملة بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد اليوم، 145100 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر ذاته في بورصة الحارثية ببغداد.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان؛ فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145550 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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