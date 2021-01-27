2021/01/27 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يؤيد تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين ويعدها فرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن

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