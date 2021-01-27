الصدر يبدي استعداده للتعاون مع قطر في محاولة فتح حوار إيراني- سعودي

2021/01/27 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، استعداده للتعاون مع قطر في محاولة فتح حوار بين إيران والسعودية.

وذكر المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر حيدر الجابري ، نقلاً عن الصدر قوله: "أبدي استعدادي للتّعاون مع دولة قطر الشّقيقة في محاولتها لفتح حوار بين الجارتين العزيزتين (إيرانَ والسّعودية)، لما في ذلك من أثر إيجابي على العراقِ وشعبه".

ودعا الصدر بحسب الجابري، "دولَ الجوار للحفاظ على سيادةَ العراق وعدمَ التّدخل بشؤونه الدّاخلية، كما على العراق عدم التّدخل بشؤونهم".

وفي وقت سابق، دعت قطر الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، بحسب ما اعلن وزير خارجيتها في مقابلة صحفية، في خطوة تأتي بعد مصالحة انهت قطيعة دبلوماسية بين الدوحة وثلاث دول خليجية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتلفزيون بلومبيرغ إنه "يأمل أن يحدث هذا وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وأضاف "هذه أيضا رغبة تشاركها دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي".

وبحسب الوزير القطري فإن "قطر ستقوم بتسهيل المفاوضات" حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك، مؤكدا أن بلاده "ستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك".

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين على مصالحة خليجية انهت خلافا بين قطر وأربع دول استمر لثلاث سنوات ونصف.

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