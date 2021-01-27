نائب: لا استقرار مالي بالعراق ما دامت الموازنة تعتمد بنسبة 90% على النفط

2021/01/27 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، أن الوضع المالي في العراق لن يستقر ما دام موازنته تعتمد على واردات بيع النفط الخام بنسبة أكثر من 90%.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تغييرات جوهرية وجذرية تجري بخطى متسارعة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي من ناحية توفير بدائل عن النفط الخام، وهذا الامر انتبهت له الكثير من البلدان المنتجة له وعمدت الى تطبيق استراتيجية الاقتصاد المتنوع من ناحية جعل النفط مصدراً للميزانية وليس المصدر الرئيس كما يحدث في العراق".

وأضاف، أن "أسعار النفط حتى لو ارتفعت لأكثر من 50 دولاراً، لكن الأسواق تبقى أمام تحديات كبيرة، وانخفاضها بشكل حاد وارد في أي لحظة في ظل الازمات الصحية والإشكالات الأخرى"، مؤكداً "لا استقرار مالي في العراق مادامت موازنته تعتمد بنسبة أكثر من 90% على النفط".

وأشار إلى أن "أغلب دول الخليج العربي مثلا انخفضت نسبة ايرادات النفط في ميزانياتها السنوية الى 70% و60%، لأنها أدركت خطورة الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للميزانية في ظل تقلبات الأسعار".ولفت إلى أن "العودة للاقتراض لتامين رواتب الموظفين قد يعود بقوة إذا شهدت أسعار النفط انهيارات مقبلة، وهذا أمر قد يحصل، لأننا امام واقع متغير باستمرار".

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