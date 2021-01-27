الإخوان والديمقراطية: حسن الترابي نموذجا

2021/01/27 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للإخوان المسلمين موقف مبدئي رافض للنظام الديمقراطي وحكم الأحزاب, فالديمقراطية بحسب وصف مؤسس الجماعة ومرشدها الأول حسن البنا هى مجرد "نظام تافه متداعي" و "الحزبية قد أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم"، وهذا الأمر قد أكدته التجربة العملية للجماعة في دول عديدة من بينها السودان.

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