الصدر يبدي استعداده لإطلاق حوار بين السعودية وايران

2021/01/27 | 11:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، استعداده لفتح حوار بين السعودية وإيران.وقال حيدر الجابري المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر في كلمة له، إن “السيد الصدر رأى أن من المناسب قيام المفوضية بتمديد تحديث سجلات الناخبين ولاسيما للمناطق البعيدة عن مراكز المدن”.وأضاف، أن “الصدر دعا الجوار لعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية”، مبيناً أن “زعيم التيار الصدري أبدى استعداده للتعاون بشأن محاولة من قطر لفتح حوار بين السعودية وإيران لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه”.وتابع الصدر، حسب الجابري، أن “العمل مستمر بجد من قبل اللجنة المشكلة من قبل التيار الصدري بالتنسيق مع الجهات المختصة […]

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