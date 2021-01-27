مستشفى عراقي يعلن استعداده لتسلم حصته من لقاح كورونا

2021/01/27 | 11:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت مدينة الأمام الحسين الطبية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، استعدادها لتسلّم حصتها من لقاح كورونا.

وقال مدير مدينة الإمام الحسين الطبية صباح الحسيني في تصريحات صحافية رصدتها “يس عراق”: إن “وزارة الصحة دأبت ومنذ الأيام الأولى لتفشي فايروس كورونا على مواكبة وسائل الوقاية المتبعة في جميع دول العالمية والمقرّة من قبل منظمة الصحة العالمية لاسيما توفير اللقاح ضد هذا الوباء” .

وأبدى الحسيني “استعداد المدينة الطبية لتسلّم حصتها من لقاح كورونا، بعد أن شرعت الوزارة بتوفيره وتوزيعه بين مستشفياتها ومن المؤمل وصوله نهاية كانون الثاني أو بداية شباط من العام الحالي” .

وأضاف الحسيني، أن “الكميات المزمع وصولها من اللقاح محدودة ويقتصر إعطاؤها على الفئات المستهدفة حصراً وهم منتسبو المراكز الصحية، ومنتسبو القوات الأمنية وكذلك كبار السنّ والمصابون بالأمراض المزمنة” .

وشدد، على “ضرورة توفير كميات أكبر من اللقاح للفئات الأخرى لاسيما ممن لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي”، داعياً “أفراد المجتمع الى عدم التهاون مع هذا الوباء والإلتزام بوسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي عادّاً ذلك أفضل طريقة للحماية من هذا الفايروس” .

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