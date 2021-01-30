المرأة القيادية بين الإرادة السياسية وسطوة الثقافة - سهام الخفش

2021/01/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهام_الخفش قبل أ-;-يام اسدل الستار عن مناقشة مضمون“مبادرة سياسيات حول تعزيز مساواة المرأ-;-ة في المناصب القيادية”، من قبل جمعية عمان لحقوق الانسان بالتعاون مع الوكالة الأ-;-مريكية للتنمية الدُّولية (USAID) وجهات أخر تطوعية ووزارة التنمية السياسية ، حيث اثنى المشاركون في الورشة على هذه الورقة القيمة وأجمع الحاضرون على أ-;-ن القيادية تحتاج إ-;-لى إ-;-رادة سياسية وتغيير في ثقافة المج ......





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