حمدوك: من يهن يسهل الهوان عليه !! - بثينة تروس

2021/01/30 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس حين أتت ثورة ديسمبر الظافرة بالدكتور عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء، أرتفع سقف الآمال العراض لدي الشعب بانه سيكون احد هؤلاء الآباء المؤسسين، الذين قادوا، في السابق، وبشجاعة، التغيير في الثورة الامريكية، ويرجع لهم فضل توقيع الاستقلال، وصياغة، وتوقيع الدستور، وكل ما من شأنه تثبيت ركائز رفعة البلاد، وكان من أبرزهم الرئيس جورج واشنطون.بالرغم من حجم ذاك التفويض، والتعلق الثوري الذي حظي به السيد رئي ......





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