2021/01/30 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت طفلة وأصيب أكثر من مئة وخمسين مواطنا باختناق إثر عاصفة ترابية في محافظة النجف.

وأكد مسؤول الصحة العامة في المحافظة سالم الحميداوي، اختفاء شخصين آخرين إثر تعرض المحافظة إلى عاصفة ترابية شديدة، مشيرا إلى أن العاصفة تسببت بوفاة طفلة بعمر سبع سنوات تعاني من مشاكل صحية في القلب.

وأوضح الحميداوي أن المحافظة لم تتلقى أي بلاغ من الجهات المعنية بشأن العاصفة، مؤكدا استنفار جميع الكوادر الصحية والطبية لمعالجة حالات الاختناق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة طفلة وإصابة نحو 150 شخصا بالاختناق واختفاء 2 إثر عاصفة ترابية في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة طفلة وإصابة نحو 150 شخصا بالاختناق واختفاء 2 إثر عاصفة ترابية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).