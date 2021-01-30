الجيش العراقي يشتبك مع عناصر داعش ويقتل عدداً منهم في كركوك

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت (30 كانون الثاني 2021)، مقتل عدد من عناصر داعش في عملية أمنية في كركوك.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، شرعت بتفتيش منطقة وادي الشاي في داقوق، لملاحقة بقايا ‫داعش الإرهابي، وأثناء البحث والتفتيش اشتبكت القوة مع عناصر إرهابية".

وأضاف، أن "العملية نتج عنها قتل عددٍ من الإرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم فضلاً عن العثور على مضافاتٍ وعجلاتٍ مفخخة فُجرت ميدانياً".

وكان رسول، قد كشف يوم الخميس الماضي، تفاصيل عملية مقتل ما يسمى والي العراق في داعش أو ياسر العيساوي في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان، إن "ردّ أبطالنا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ثأرًا وكرامة لدماء الشهداء الزكية التي عطّرت ساحة الطيران، ولدماء إخوانهم الأبطال في الحشد الشعبي عبر عملية مركّزة قطعت رأس المدعو (والي العراق ونائب الخليفة)، في عصابات الخرافة والإجرام داعش الارهابية".

وأضاف، انه "بأوامر مباشرة ومتابعة دقيقة من القائد العام للقوات المسلّحة السيد مصطفى الكاظمي، تمكنت قواتنا الأمنية من قتل الإرهابي المدعو(جبار سلمان علي فرحان العيساوي/ المكنى أبو ياسر العيساوي)، في ضربة استهدفت الجُحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت إصابة مباشرة من خلال أسلحة نوعية ، وقد تم التأكد من شخصياتهم".

وتابع، ان "قواتنا الأمنية كانت قد كثفت جهدها الاستخباري في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت منذ شهر أيلول الماضي ولغاية كانون الثاني الحالي، وتوزّعت على عدّة محافظات تمكّنت خلالها من قتل سبعة عشر إرهابيًا من رؤوس تنظيم الجريمة والخرافة كان أبرزهم؛ الإرهابي(لائق محمد داود البياتي/المكنى شلعيان وأبو ريتاج)، وهو الناقل الخاص بالإرهابي جبار سلمان، والإرهابي(غسان نجم صالح أحمد العبيدي/المكنى أبو ملك)، وهو مسؤول عصابات داعش في كركوك، وكذلك الإرهابي(المكنى أبو صادق)، ويسمّى والي كردستان.



والإرهابي (موسى)،وهو من أمراء القواطع.



وكذلك الإرهابي(علي خلف حنو البياتي )، وشقيقه (سالم خلف حنو البياتي)، والإرهابي(ناظم محمد احمد العلكاوي)والإرهابي(راجي حسن خلف شحاذة اللهيبي)، وهو شقيق الإرهابي (ناجي حسن خلف شحاذة اللهيبي".

وبين رسول، ان "قواتنا الأمنية كانت قد تمكنت من تحديد عدّة مضافات يستخدمها التنظيم الإرهابي، عبر جمع المعلومات الاستخبارية واستنطاق المتهمين وتتبع المبارز الجرمية والوسائل الفنية وملاحقة الاتصالات الخاصة بالإرهابيين المذكورين، حتى نفّذت ضربتها المسددة لتوقع برأس الأفعى، عهدًا ستبقى قواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها عينّا ساهرة، واليد الضاربة التي تحمي أمن العراق وسلامة كل شبر من أرضه المقدسة، ولن يكون للإرهاب مكان في أرض العراق إلّا قبورًا مجللة بسوء العاقبة والمهانة والذل، والبشر والعلياء لشهداء الوطن، في مقعد صدقهم عند مليك مقتدر، والخزي والعار للإرهاب المندحر، وكل من سانده وايّده بالمال أو بالسلاح أو بالكلمة".

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