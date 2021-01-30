2021/01/30 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار، اليوم السبت (30 كانون الثاني 2021)، مقتل مثنى شتران المرعاوي، المسؤول العسكري لتنظيم داعش على صحراء الرطبة.

وكتب قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، منشوراً على صفحته بـ "الفيس بوك"، أكد فيه، أن "أحد قتلى داعش اليوم جنوب الرطبة هو الإرهابي، مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة".

قبل ذلك، أكد الغنام في بيان تلقته (بغداد اليوم) قائلاً: "قواتكم من الفرقة الأولى البطلة عمليات الانبار، وبعملية محكمة تتمكن من قتل اثنين من الارهابيين يرتديان احزمة ناسفة".وأشار إلى أن العملية نفذت في "منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة التابعة لمحافظة الانبار"، مؤكداً أن "القوات العسكرية مستمرة بعملياتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الأنبار تعلن مقتل المرعاوي.. المسؤول العسكري لتنظيم داعش على صحراء الرطبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الأنبار تعلن مقتل المرعاوي.. المسؤول العسكري لتنظيم داعش على صحراء الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).