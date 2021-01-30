قائد عمليات الانبار يعلن مقتل انتحاريين اثنين في صحراء الرطبة

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانباراعلن قائد عمليات الانبار، اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الاحد (30 كانون الثاني 2021)، مقتل انتحاريين اثنين في صحراء الرطبة.وقال الغنام، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "قواتكم من الفرقة الأولى البطلة عمليات الانبار، وبعملية محكمة تتمكن من قتل اثنين من الارهابيين يرتديان احزمة ناسفة".واشار الى ان العملية نفذت في "منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة التابعة لمحافظة الانبار".واشار الى ان "القوات العسكرية مستمرة بعملياتها".

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