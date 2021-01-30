نائب: الخويلدي يجدد التعاقد مع زين ويمنحها الجيل الرابع “مجاناً”

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، السبت، عن قيام رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بتجديد التعاقد مع شركة زين ومنحها ترخيص خدمات الجيل الرابع مجاناً.وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلع “النور نيوز” عليها إنه “في تحدٍّ صارخ للقضاء والقانون، رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام …

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